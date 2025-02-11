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«Пылает все»: ВСУ показали, как превратили российскую технику в пепел

  • 11.02.2025, 15:51
  • 1,396
«Пылает все»: ВСУ показали, как превратили российскую технику в пепел
иллюстративное фото

Видеофакт.

В Третьей штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины показали, как мощными ударами FPV-дронов превращают врага с его вооружением в пепел. Загруженные автомобили и бронетехника пылали вместе с экипажами.

«Взрывное» видео с подборкой попаданий опубликовали в Telegram-каналах Третьей штурмовой и 2-го механизированного батальона 3-й ОШБр. «Пылает все: танк, БМП-2, грузовики, а вместе с ними – оккупанты!» – говорится в публикации бригады.

По словам военных, дроны подразделения PNK Group 2-го мехбата в очередной раз превратили технику и российских захватчиков в черный пепел.

FPV-дроны защитников неустанно уничтожают окупантов и их железо, говорится в сообщении.

БПЛА прицельными ударами «вынесли все, что двигалось»: пехоту войск агрессора, загруженные пехотой грузовика, бронетехнику и прочий «российский металлолом».

«КамАЗ, Урал, БМП-2, танк сгорели вместе с экипажем», – рассказали в 3-й ОШБр.

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