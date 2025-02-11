На что способны французские самолеты Mirage, которые получила Украина 3 11.02.2025, 16:33

1,952

ВСУ получили дополнение к F-16.

Франция модифицировала сверхзвуковые самолеты Mirage 2000-5, отправленные в Украину, вооружив их крылатыми ракетами SCALP-EG.

Сайт Charter97.org попросил полковника ВСУ, летчика-инструктора и военного эксперта Романa Свитанa подробнее рассказать об этих самолетах:

— Это примерно такой же самолет, как и F-16. Только дело в том, что Mirage может нести в основном французское вооружение, не может некоторое американское. То есть они взаимодополняют платформы для сброса авиационных бомб и пуска ракет друг друга.

F-16 не может нести SCALP-EG, Storm Shadow и Hammer. У него нет подвеса под эти ракеты и бомбы, а Mirage может.

Но Mirage не подымет в воздух, не запустит ту же крылатую американскую ракету JASSM. Поэтому они друг друга дополняют. Однако можно сказать, что это однотипные самолеты.

Использоваться они будут для выполнения задач подъема в воздух и запуска ракет, авиационных бомб: SCALP-EG, Storm Shadow и Наmmer.

Плюс они будут использоваться в качестве летающих пусковых установок (практически ЗРК) против российских аэроцелей: крылатых ракет и «шахедов». Это основные их функции. К слову, у них есть отличная ракета MICA. Примерно такая же, как AIM-120 у F-16.

К тому же они могут использовать «гондолы» систем радиоэлектронной борьбы, работать по земле уже непосредственно свободно падающими авиационными бомбами (в качестве бомбардировщика), в качестве штурмовика может использоваться при работе по наземным целям ракетами воздух-земля или воздух-корабль. Если есть хорошие противокорабельные ракеты, они могут использоваться еще и в этом амплуа.

Здесь стоит отметить, что у россиян серьезная система противовоздушной обороны. Ею они прикрывают свои войска на территориях, которые контролируют. Это довольно-таки серьезный вызов украинским самолетам. Пока мы не можем зайти на территорию противника.

Когда же появятся летающие «локаторы» для того, чтобы ПВО противника «потушить», то после этого мы сможем заходить на территорию, контролируемую россиянами и работать уже непосредственно по земле. Пока можем работать только как пусковые установки для крылатых ракет и планирующих авиационных бомб, как системы противовоздушной обороны и как летающие ЗРК.

Если говорить про летающие «локаторы», то эти самолеты могут появиться у нас в конце весны-вначале лета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com