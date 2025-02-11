В Азербайджане началась охота на пророссийских политиков

В Азербайджане началась охота на пророссийских политиков1
- 11.02.2025, 17:08
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Баку идет на конфликт с Москвой.
Ряд СМИ Азербайджана опубликовал новость о «разоблачении группы, представлявшей интересы Москвы».
Во главе этой структуры, как пишут местные СМИ, стоял бывший руководитель администрации президента Рамиз Мехтиев, известный как «серый кардинал».
В группу также входили экс-министры Абульфас Гараев, Азад Рагимов и Эльмар Мамедъяров.
Кроме того, на встречах этой группы время от времени присутствовал бывший министр национальной безопасности Эльдар Махмудов.
Напомним, Баку 3 февраля 2025 года направил Москве ноту о прекращении деятельности «Русского дома». Об этом сообщил МИД страны.
В ведомстве утверждают, что «Русский дом» — представительство «Россотрудничества» в Азербайджане — не зарегистрирован как юридическое лицо, а организация «серьезно нарушила законодательство» страны.
Позднее Кремль подтвердил закрытие «Русского дома» в Баку.
Отношения между Москвой и Баку стали напряженными после крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, летевшего в Грозный. В конце декабря Ильхам Алиев обвинил Россию в катастрофе и повторил свои утверждения в начале января: «Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения».