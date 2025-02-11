Сирийские военные не пустили россиян на базу флота в Тарусе 1 11.02.2025, 17:31

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Фото: Anadolu

Колонне пришлось повернуть.

Министерство обороны Сирии отказало российским военным в допуске на базу флота в Тартусе, сообщает турецкое издание TRT. Колонна из 30 грузовиков с ракетным вооружением, выдвинувшаяся утром с авиабазы Хмеймим, была остановлены военнослужащими, подчиняющимися новому правительству.

В итоге ее продержали на контрольно-пропускном пункте в Тартусе около восьми часов. После многочасового ожидания и попыток получить разрешение на въезд колонна вернулась в Хмеймим ни с чем.

Инцидент произошел на фоне недавних заявлений главы Минобороны переходного правительства Сирии Мурхафа Абу Касры о том, что сохранение российских баз в стране будет зависеть от того, принесет ли это выгоду новым властям. Министр дал понять, что Дамаск хотел бы получить скрывающегося в Москве экс-диктатора Башара Асада. По словам Касры, глава правительства Сирии Ахмед Аш-Шараа поднимал этот вопрос на встрече с российской делегацией в конце января. Тогда же обсуждалась выплата репараций, поскольку войска РФ помогали Асаду удерживать власть, бомбя города, где находилась оппозиция. Пока переговоры результатов не дали, говорил глава делегации, замминистра иностранных дел Михаил Богданов. При этом Россия выразила готовность оплатить восстановление Сирии, чтобы получить «зеленый свет».

Шансов на успех немного. Против сохранения российских баз выступает Турция, которая помогла повстанцам свергнуть Асада и продолжает их поддерживать. Также новые власти разорвали договор с «Стройтрансгазом» об инвестициях в порт Тартуса от 2019 года, заключенный на 49 лет. Москва уже вывезла часть вооружения из Сирии. В том числе это делалось через базу в Тартусе. Так, в конце января туда прибыли российские корабли Sparta, Sparta II, «Иван Грен» и «Александр Отраковский», а спутниковые снимки зафиксировали десятки единиц военной техники, приготовленной к погрузке. До этого суда долго не пропускали и они дрейфовали неподалеку в ожидании разрешения от новых властей.

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