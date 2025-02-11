В Латвии хотят запретить туристические поездки в Беларусь 11.02.2025, 17:36

Законопроект подан на рассмотрение.

В парламенте Латвии фракция «Новое Единство» — партийного объединения, куда входит и премьер-министр Эвика Силиня — подала на рассмотрение законопроект с поправками в Закон «О туризме». Они предусматривают введение запрета для поставщиков туристических услуг предлагать и оказывать их на территории Беларуси и России, пишет delfi.lv.

Цель поправок — снизить риски возможных нарушений прав человека в отношении граждан Латвии, а также предотвращение их вовлечения в действия в интересах Беларуси и России, то есть, вербовки.

Законопроект будет касаться всех зарегистрированных в Латвии туроператоров. Запрещение предоставления туристических услуг в Беларуси и России будет реализовано как часть уже введенных международных санкций против этих стран и будет направлено на предотвращение политических и экономических связей, которые могут способствовать агрессии или нарушениям прав человека.

«Поездки в Россию и Беларусь сейчас являются вопросом безопасности, который создает проблемы как для самих туристов, так и для наших служб. Мы не можем допустить, чтобы туроператоры продолжали организовывать развлекательные поездки, и наши граждане в полных автобусах ехали в страны, которые не стесняются заявлять о желании оккупировать Латвию, — заявил депутат Сейма от «Нового Единства» Гатис Лиепиньш. — В прошлом году в России и Беларуси были арестованы более 30 граждан Латвии, но возможности наших учреждений помочь им в этих странах крайне ограничены. Мы также не можем допустить вербовки граждан. Государство должно делать все необходимое, чтобы не только обеспечить безопасность своих граждан, но и предотвратить возможные угрозы и ущерб».

В докладе Службы государственной безопасности (СГБ) за 2024 год указано, что, несмотря на неоднократные призывы СГБ и Министерства иностранных дел не ехать в Россию, в 2024 году число путешественников по сравнению с 2023-м удвоилось. Ежемесячно в прошлом году в Россию путешествовало в среднем почти 2000 граждан Латвии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com