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Украина укрепляет оборону на границе с Беларусью

  • 11.02.2025, 18:55
Украина укрепляет оборону на границе с Беларусью

Киев заявил, что северное направление остается источником угрозы.

Украина начала укреплять оборону на границе с Беларусью.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

«Это направление остается для нас источником угрозы. Оно является приоритетным для усиления оборонительных возможностей, включая создание инженерных укреплений. В приграничных областях строятся и расширяются линии фортификационных сооружений», – отметил Демченко.

Он также сообщил, что работы будут проводиться на всей протяженности границы с Беларусью. По его словам, в настоящее время на рубежах не наблюдается перемещений техники или личного состава.

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