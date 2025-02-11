Украина укрепляет оборону на границе с Беларусью
- 11.02.2025, 18:55
Киев заявил, что северное направление остается источником угрозы.
Украина начала укреплять оборону на границе с Беларусью.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.
«Это направление остается для нас источником угрозы. Оно является приоритетным для усиления оборонительных возможностей, включая создание инженерных укреплений. В приграничных областях строятся и расширяются линии фортификационных сооружений», – отметил Демченко.
Он также сообщил, что работы будут проводиться на всей протяженности границы с Беларусью. По его словам, в настоящее время на рубежах не наблюдается перемещений техники или личного состава.