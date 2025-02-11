Украина укрепляет оборону на границе с Беларусью 11.02.2025, 18:55

Киев заявил, что северное направление остается источником угрозы.

Украина начала укреплять оборону на границе с Беларусью.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

«Это направление остается для нас источником угрозы. Оно является приоритетным для усиления оборонительных возможностей, включая создание инженерных укреплений. В приграничных областях строятся и расширяются линии фортификационных сооружений», – отметил Демченко.

Он также сообщил, что работы будут проводиться на всей протяженности границы с Беларусью. По его словам, в настоящее время на рубежах не наблюдается перемещений техники или личного состава.

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