Apple выпустила обновление из-за уязвимости нулевого дня 11.02.2025, 19:04

Злоумышленники могли получить данные пользователей с заблокированного устройства.

Компания Apple предупредила пользователей о возможной уязвимости iOS, которая может позволить злоумышленникам получить данные с заблокированного устройства в режиме USB Restricted Mode.

«Физическая атака может привести к отключению режима USB Restricted Mode на заблокированном устройстве. <...> Эта проблема, возможно, была использована в ходе чрезвычайно сложной атаки на конкретных пользователей», — говорится в сообщении компании.

The Verge поясняет, что речь идет об «уязвимости нулевого дня», то есть уязвимости или вредоносной программе, для которых еще не созданы защитные механизмы. Чтобы обеспечить безопасность, компания выпустила обновление iOS для iPhone и iPad.

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