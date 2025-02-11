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США и Британия не присоединились к международной декларации по ИИ

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  • 11.02.2025, 19:23
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США и Британия не присоединились к международной декларации по ИИ

В чем причина.

США и Британия отказались подписывать международную декларацию по искусственному интеллекту. Такой документ страны рассматривали на саммите в Париже.

Об этом сообщает BBC.

Декларацию по искусственному интеллекту была подписана Францией, Китаем и Индией, а также другими странами. Она предусматривает «открытый», «инклюзивный» и «этический» подход к развитию технологии.

Как отметили у премьера Британии Кира Стармера, страна «не смогла согласовать все части декларации лидеров». Лондон будет присоединяться только к тем инициативам, «которые отвечают национальным интересам Великобритании».

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что слишком жесткое регулирование искусственного интеллекта «может убить трансформирующуюся отрасль в тот момент, когда она только начинает развиваться».

Как добавил Вэнс, ИИ — это «возможность, которую администрация Трампа не упустит», и сказал, что «политика развития ИИ» должна быть приоритетнее безопасности. Для этого потребуется регулирование, которое будет способствовать развитию ИИ, «а не душить его».

Его мнение конкретно расходится с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, который считает необходимым дальнейшее регулирование ИИ.

«Нам нужны эти правила, чтобы ИИ мог двигаться вперед», - отметил он во время саммита в Париже.

Международная декларация по искусственному интеллекту, которую подписали 60 стран, предусматривает необходимость обеспечения «прозрачности безопасности», а также «надежности и достоверности» ИИ.

Еще одним приоритетом, который упоминается в документе, является необходимость «сделать ИИ устойчивым для людей и планеты».

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