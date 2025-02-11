ВСУ ударили авиабомбами и дроном по таможенным пунктам в Брянской области 11.02.2025, 19:53

Там базировались бойцы ВС РФ.

Двое российских военнослужащих погибли и восемь получили ранения после атаки ВСУ по двум таможенным пунктам в Брянской области. Об этом пишет Astra со ссылкой на свои источники.

В атакованных автомобильных пунктах пропуска (АПП) базировались бойцы ВС РФ, рассказали собеседники издания. Речь идет об АПП Троебортное на границе с Украиной в Севском районе Брянской области и АПП Погар в Погарском районе.

ВСУ ударили по административному зданию на территории АПП в Троебортном двумя управляемыми авиабомбами, уточняет Astra. В результате атаки разрушился второй этаж здания, где находились российские военные. Один из них погиб, еще восемь получили ранения. Позже украинский беспилотник атаковал Погар, погиб водитель взвода летательных аппаратов ВС РФ. Оба обстрела произошли в воскресенье, 9 февраля.

8 февраля, добавляет Astra, украинские дроны также атаковали военный объект у села Бровничи в Климовском районе. Двое военных получили ранения.

Сегодня ночью российские войска устроили массированный ракетный удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, которые обеспечивали работу украинского ВПК. «Цели удара достигнуты», — сообщили в Минобороны РФ. В результате удара без газоснабжения осталась девять населенных пунктов Миргородского района Полтавской области, сообщили в региональной администрации. По данным Воздушных сил ВСУ, всего российская боевая авиация запустила по территории Украины 19 крылатых, баллистических и управляемых ракет. Также в воздушной атаке были задействованы 124 ударных беспилотника типа Shahed. Это уже второй масштабный удар по объектам энергетики Украины после прекращения транзита топлива в Европу 1 января.

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