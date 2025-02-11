Россия освободила американского заключенного Марка Фогеля 11.02.2025, 22:07

Стив Виткофф

Для этого спецпредставитель США летал в Москву.

Советник президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф покинул Россию вместе с освобожденным американским заключенным Марком Фогелем. Об этом сообщает Белый дом.

В заявлении советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца говорится, что Фогеля освободили в результате обмена. На кого его обменяли, не уточняется. Власти США называют освобождение их гражданина проявлением «доброй воли» со стороны России и «хорошим знаком» на пути к завершению украинского конфликта.

О том, что в Москве приземлился авиаборт из Вашингтона, российские СМИ писали ранее сегодня.

Фогель — бывший сотрудник посольства США в России. Летом 2022 года российский суд приговорил его к 14 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков.

Американца задержали в августе 2021 года в московском аэропорту Шереметьево. При себе у него обнаружили наркотики. Фогель но на момент ареста был преподавателем московской англо-американской школы в Москве и уже не обладал дипломатическим статусом.

Согласно сообщению пресс-службы суда, гражданин США полностью признал вину. Фогель рассказывал, что он употреблял марихуану по медицинским показаниям после операции на позвоночнике. Это что подтверждается записью в его медицинской карте. По словам Фогеля, он не знал о существующем в России запрете на медицинскую марихуану.

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