закрыть
12 февраля 2025, среда, 1:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские танкисты в упор расстреляли фортификации россиян на Донетчине

  • 11.02.2025, 23:54
  • 1,316
Украинские танкисты в упор расстреляли фортификации россиян на Донетчине

Видео.

На Восточном направлении, в Донецкой области, экипажи 1-й отдельной танковой Северской бригады нанесли точный удар по фортификациям противника, разгромив его оборонительные позиции.

Об этом сообщается на официальном телеграм-канале ОСГВ «Хортица».

Операция проводилась методом прямого наведения: танкисты приблизились к укреплениям и прицельным огнем уничтожили вражеские фортификации.

«Выезд на прямое наведение в реалиях современной войны требует точности, скорости и отваги экипажа», - сообщили бойцы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин