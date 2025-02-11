Украинские танкисты в упор расстреляли фортификации россиян на Донетчине
- 11.02.2025, 23:54
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На Восточном направлении, в Донецкой области, экипажи 1-й отдельной танковой Северской бригады нанесли точный удар по фортификациям противника, разгромив его оборонительные позиции.
Об этом сообщается на официальном телеграм-канале ОСГВ «Хортица».
Операция проводилась методом прямого наведения: танкисты приблизились к укреплениям и прицельным огнем уничтожили вражеские фортификации.
«Выезд на прямое наведение в реалиях современной войны требует точности, скорости и отваги экипажа», - сообщили бойцы.