Украинские танкисты в упор расстреляли фортификации россиян на Донетчине 11.02.2025, 23:54

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На Восточном направлении, в Донецкой области, экипажи 1-й отдельной танковой Северской бригады нанесли точный удар по фортификациям противника, разгромив его оборонительные позиции.

Об этом сообщается на официальном телеграм-канале ОСГВ «Хортица».

Операция проводилась методом прямого наведения: танкисты приблизились к укреплениям и прицельным огнем уничтожили вражеские фортификации.

«Выезд на прямое наведение в реалиях современной войны требует точности, скорости и отваги экипажа», - сообщили бойцы.

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