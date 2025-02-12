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ВСУ зачистили село Песчаное под Покровском

  • 12.02.2025, 10:34
  • 1,034
ВСУ зачистили село Песчаное под Покровском

Пришли, увидели, уничтожили.

Штурмовые группы полка ВСУ «Скала» отработали в Песчаном на Покровском направлении. Вечером 11 февраля украинские защитники показали, как зачищают село от оккупантов.

Об этом сообщает 425-й ОШБ «Скала».

В 425-м отдельном штурмовом полку показали, как защитники работали в Песчаном, зачищая его от российских захватчиков. Заметили, рецепт успеха таков: скоординированные действия аэроразведки и ударных беспилотников, плюс мастерская работа штурмовиков, которые прошли специальную подготовку.

На первых кадрах, которые обнародовали защитники, дрон-разведчик обнаружил 6 захватчиков. По ним сразу нанес удар БПЛА со «сбросами».

Оккупанты спрятались в одном из зданий. Впрочем, прилетел дрон-бомбардировщик и сбросил на сарайчик противотанковую мину ТМ-62. Мощный взрыв полностью разрушил здание, похоронив под завалами российских бойцов.

Далее дрон зафиксировал работу штурмовой группы «Скалы». Бойцы проводили зачистку каждого дома, подавляя возможные огневые точки врага с помощью автоматов и гранат, в частности термобарических.

Подойдя к одному из погребов, в котором ранее зафиксировали еще одну группу оккупантов, штурмовики применили термобарическую гранату. После детонации двое оккупантов выжили и попали в плен.

«В этих погребах и домах оккупанты сидели сутки, в течение которых наши пилоты выносили их позиции. Но в конце концов гарантированную зачистку обеспечили именно штурмовики. Пришли. Увидели. Уничтожили», – отметили в «Скале».

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