На рынок выходит брутальный кроссовер Honda, который не боится бездорожья 5 12.02.2025, 11:29

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Honda Passport новой генерации богато оснащена.

Новая Honda Passport четвертого поколения поступила в продажу. Кроссовер будет продаваться по цене от 44 750 долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Honda.

Кроссовер Honda Passport остается более компактным собратом модели Pilot, однако теперь больше отличается от него внешне. Дизайн авто стал более брутальным.

В салоне установили цифровую панель приборов и 12,3-дюймовый тачскрин. Кроссовер стал просторнее, вырос и объем его багажника.

Базовая комплектация Honda Passport 2025 включает 8 подушек безопасности, электроприводы кресел и дверей багажника, подогрев сидений, Wi-Fi, беспроводную зарядку смартфонов, набор систем безопасности и адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок.

Топовый вариант TrailSport Elite за $52 450 также получил бесключевой доступ, обогрев руля, вентиляцию кресел, аудиосистему Bose с 12 динамиками и камеры кругового обзора со специальным внедорожным режимом.

Под капотом установили 3,5-литровый V6 нового поколения на 285 л.с. В паре с ним работает 10-ступенчатый автомат, а полный привод дополнен векторизацией тяги.

Новая Honda Passport теперь еще больше ориентирована на бездорожье, поэтому получила систему помощи на спуске и набор режимов для различных типов дорожного покрытия.

В версиях TrailSport и TrailSport Elite клиренс увеличен до 211 мм, добавлена защита днища, 18-дюймовые внедорожные шины и усиленная подвеска.

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