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Камера зафиксировала момент падения сбитой российской баллистики в Киеве

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  • 12.02.2025, 13:21
  • 4,268
Камера зафиксировала момент падения сбитой российской баллистики в Киеве

Видеофакт.

Страна-террорист Россия утром среды, 12 февраля, нанесла по Киеву удар баллистическими ракетами. В городе работали силы ПВО – падение обломка в одном из районов столицы зафиксировала камера видеонаблюдения, пишет «Обозреватель».

Соответствующая запись была опубликована в соцсетях. К сожалению, в результате обстрела погибший, а среди пострадавших – малолетний ребенок.

«Видео момента сегодняшнего утреннего прилета баллистики», – говорится в сообщении.

На опубликованной записи можно увидеть и услышать момент взрыва.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, в Оболонском районе в результате обстрела есть погибший. Также было известно о трех пострадавших, среди которых 9-летняя девочка.

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