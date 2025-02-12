«Сирия очень четко поставила Россию на место этим жестом» 12.02.2025, 16:04

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Российским военным придется убраться не только из Тартуса.

Министерство обороны Сирии отказало российским военным в допуске на базу флота в Тартусе. Колонна из 30 грузовиков РФ с ракетным вооружением, выдвинувшаяся с авиабазы Хмеймим, была остановлена сирийскими военнослужащими, подчиняющимися новому правительству.

Что будет означать для россиян потеря базы в Тартусе? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом Владимиром Цыбулько:

— Во-первых, это жест, который указывает на место российских военных в Сирии. Ведь все прекрасно понимают, что за бомбардировки мирного населения России придется компенсировать сирийскому народу все убытки, нанесенные за время сотрудничества с режимом Асада. В этом смысле сирийская власть продемонстрировала место российских войск, где им разрешается быть.

Морская база Тартус, очевидно, сворачивается, а для перемещения сухопутных подразделений, скорее всего, будет организовываться специальный коридор. Я думаю, что россияне хотели вывезти через Тартус самое секретное оборудование с аэродрома, и, вероятно, часть важных военных. Но сирийские власти предупредили Россию, что она должна выдать Асада и должна думать о компенсации нанесенного Сирии ущерба, включая компенсации семьям погибших. Россию очень четко поставили на место этим жестом.

Кстати, Турция, которая сейчас готовит войска для новой сирийской власти, сама пошла следом за российскими формированиями. По-моему, в Чаде сейчас создается база турецких войск, и получается так, что войска, которые будут выводиться под маршала Хафтара в Ливию, окажутся под жестким контролем турок с соседних с Ливией баз, расположенных в соседних странах.

— Сирия требует от Москвы выдачи беглого диктатора Башара Асада взамен на базы. Пойдет ли Кремль на такой шаг?

— Я думаю, что тут вопрос касается перспектив целого африканского корпуса, ведь базы в Сирии были, по сути, основой логистики для российских войск в Африке. «Вагнер» после восстания Пригожина был перебазирован, по сути, остатки этой ЧВК были перепрофилированы и перемещены в Африку.

Там, в зоне Сахеля, они уже засветились как каратели. Кстати, сейчас ходит много легенд о том, как туареги разбили в Мали часть африканского корпуса россиян, и все признаки указывают на то, что там украинская военная разведка работала.

Для африканского корпуса РФ сейчас начинается, по-моему, интересный момент. Если до этого против него действовали французские войска и, я думаю, украинская военная разведка, то сейчас получается, что части, которые выводятся из Сирии в Ливию, попадают под жесткий контроль турецких войск.

Создается интересный треугольник – Франция, Турция и украинская разведка. Это такая новая реальность для российского африканского корпуса, и это, скорее, намек на то, что уже никакой Тартус никому не понадобится, потому что России придется убраться не только из Сирии, но и из Африки.

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