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«Такое бывает раз в жизни, и то, не у каждого»

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  • 12.02.2025, 16:07
  • 1,144
«Такое бывает раз в жизни, и то, не у каждого»

Белорус похвастался уловом, но в соцсетях оценили не все.

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором похвастался уловом «мамки» в Гродненской области. В частности, рыбак поймал щуку весом больше 10 кг. Некоторые комментаторы возмутились из-за того, что мужчина не отпустил свою добычу назад в воду. Впрочем, были и те, кто стал на сторону рыбака, пишет «Телеграф».

На видео он рассказал, что словил щуку 6 февраля на Зельвенском водохранилище в Гродненской области. «Поймал такую «мамку». Взвешивал ее на водоеме — было 10 [кг] 100 [г]», — утверждает автор ролика.

@leshafedorchuk

♬ оригинальный звук - Лёша Федорчук

«Такое бывает раз в жизни, и то, не у каждого… Наверное», — добавил рыбак на подписи к видео.

«Никак не нажретесь, такие рыбы должны жить. Сфоткался и отпустил», — возмутился один комментатор.

«Таких надо отпускать: они дают потомство. Не будет их — не будет ничего. И это факт», — утверждает другой.

Кто-то поделился альтернативным мнением: «Не понимаю, как можно отпускать то, что в твои руки дается. Молодец. Ешь и корми семью».

«Я бы посмотрел на вас, сердобольных комментаторов, как бы вы отпускали такую рыбу… Молодец! Поздравляю с трофеем!» — написал еще один пользователь TikTok.

В комментариях автор рассказывал, как разделывал пойманную рыбу, мариновал, а потом съел. «Сегодня уже кушал, замариновал. Лимон, соевый соус, крахмал, специи… Получилась просто бомба», — похвастался рыбак.

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