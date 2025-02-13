Forbes: ВСУ сжигают российские «танки-черепахи» как дракон 1 13.02.2025, 9:13

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Украинцы начали применять новую тактику.

Российские «танки-черепахи» могут иметь нелепый вид, ведь их покрывают слоями грубой дополнительной брони, которая состоит из листового металла, решеток и даже бревен, однако это не означает, что такая защита не работает, пишет Forbes.

«Вся эта дополнительная защита может сделать бронированную технику медленнее и тяжелее в управлении, но она также может притупить эффект от взрывных дронов с видом от первого лица, которые постоянно находятся повсюду вдоль 800-мильной линии фронта трехлетней войны России против Украины», - подчеркивают в материале.

Поэтому украинские команды беспилотников пытаются найти новые решения, чтобы уничтожать такую вражескую технику. В частности некоторые из украинских операторов БпЛА сбрасывают на российские танки «дроны-драконы», которые извергают термит, чтобы прожечь дополнительную броню расплавленным зажигательным газом, температура которого достигает 2760 градусов Цельсия.

«Солдаты, попавшие под действие термита, имеют 10 секунд, чтобы покинуть территорию, прежде чем получить смертельные ожоги, - такой вывод сделала армия США в своем исследовании 2000 года», - объяснили в Forbes.

В издании привели пример группы беспилотников «Феникс» Государственной пограничной службы Украины, которая ведет боевые действия к востоку от Константиновки, что в Донецкой области. Эта группа наглядно показала тактику «термитов» во время отбития крупной российской механизированной атаки.

Команде «Феникса» удалось подбить два танка, два БТР, две БМП и инженерную машину.

«Пограничники оказывают достойное сопротивление», - отметили в ГПСУ.

В Forbes подчеркнули, что большинство ударов было нанесено взрывными беспилотниками FPV, однако в одном случае группа приземлила беспилотник «Термит», который в основном используется для огневых налетов на российские лагеря в густых лесах, на крышу машины «Черепаха». Таким образом дрон вылил расплавленный металл, прожигая верхнюю броню машины.

«Это не первый случай, когда беспилотник-дракон поджег черепашье транспортное средство. Это произошло в октябре при других обстоятельствах. Вместо того, чтобы столкнуться с целью, беспилотник во время падения завис над ней, выбрасывая вниз термит, пока танк не превратился в пепелище», - напомнили в материале.

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