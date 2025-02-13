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В Мюнхене авто въехало в толпу протестующих рабочих

  • 13.02.2025, 13:29
В Мюнхене авто въехало в толпу протестующих рабочих

15 человек пострадало.

В центре Мюнхена автомобиль Mini Cooper врезался в участников демонстрации профсоюза Verdi, в результате чего пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщили в НЕмецкой полиции, пишет BILD.

На месте работают экстренные службы, пострадавших доставляют в больницы. По данным СМИ, перед инцидентом могли раздаваться выстрелы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Водитель задержан, его мотивы остаются неизвестными. Полицейские ведут расследование обстоятельств случившегося.

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