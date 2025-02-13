Из-за транспортного коллапса РЖД в России начинается дефицит бензина 13.02.2025, 14:23

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Нефтяные компании предупредили.

Транспортный коллапс продолжает усиливаться на сети Российских железных дорог, по которым ударили санкции, война и попытка развернуть торговые потоки в сторону Китая.

Как сообщает «Коммерсант», крупнейшие нефтяные компании предупредили об угрозе срыва поставок топлива на внутренний рынок из-за проблем с управлением движением в РЖД, которые не справляются с отправкой цистерн, загруженных нефтепродуктами.

Входящий в контур «Роснефти» «РН-Транс» в письме топ-менеджерам РЖД сообщил, что половина топлива, произведенного на Самарской группе НПЗ (47%) не была принята к перевозке, в результате чего на конец января простаивали 498 груженых цистерн. Более 40% отгрузок, или около 700 цистерн не удалось отправить Ангарской нефтехимической компании (АНХК) — это создает «риски срыва» поставок в Дальневосточные порты на экспорт и «может существенно повлиять на работу ПАО «Роснефть», цитирует «Ъ» письмо компании в РЖД.

«Газпром нефть» оценивает объем застрявших нефтепродуктов 396,9 тысячи тонн, из которых две трети — 242,9 тысячи тонн — предназначаются для потребления внутри России. Это создает «угрозы срыва государственных задач по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок» и может вынудить «разгрузку НПЗ», говорится в письме компании.

Проблемы РЖД принесла война, рассказали Reuters источники, близкие к компании. Из-за масштабных перевозок для армии российская сеть железных дорог — третья по протяженности в мире — погрузилась в хаос с тысячами брошенных поездов и заторами. «Система работала нормально, но все изменилось — грузы идут на восток, а «оборонка» получает приоритет, и железные дороги не могут справиться», — сказал источник.

Средняя техническая скорость грузовых поездов на сети РЖД в прошлом году упала до 40,6 км/ч — самого низкого значения с 1960 года. А средняя участковая скорость, которая включает время, затраченное на стоянки, снизилась до 35,7 км/ч, что стало минимумом с 1993 года.

Из-за пробок на сети железных дорог в прошлом году импортеры недополучили 80 млн тонн грузов — четверть товаров, что были закуплены в Азии через дальневосточные порты. У угольных компаний сорвались планы по экспорту в Китай, а на алюминиевых заводах «Русала» в Сибири скопилось несколько сотен тысяч тонн невывезенной продукции, рассказывали Bloomberg топ-менеджеры крупных компаний.

По словам источника Reuters, из-за санкций на железной дороге возник дефицит запчастей, а мобилизация и вербовка на войну принесли нехватку кадров. «(Машинисты) либо ушли на СВО, либо в военную промышленность, и просто некому водить поезда», — говорил собеседник агентства.

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