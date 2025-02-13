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Бойцы ВСУ уничтожили неизвестное ранее орудие на шасси времен Второй мировой войны

  • 13.02.2025, 14:42
  • 1,006
Бойцы ВСУ уничтожили неизвестное ранее орудие на шасси времен Второй мировой войны

Анализ видео показал интересную вещь.

В сети появилось видео, на котором украинский FPV-дрон атакует российский УАЗ, буксировавший некое артиллерийское орудие. Первоначально предполагалось, что это противотанковая пушка М-42 калибра 45 мм, разработанная во времена Второй мировой войны. Однако детальный анализ показал, что в кадре запечатлен очередной гибридный образец вооружения. Об этом 13 февраля написали в Defence24.

Как оказалось, под удар бойцов ВСУ попала импровизированная буксируемое орудие на основе 73-мм пушки низкого давления 2А28 «Гром», снятой с поврежденной боевой машины пехоты (БМП-1 или БМД-1), установленной на лафет от буксируемого орудия Д-44.

Польский обозреватель Адам Сверковски пишет, что использование орудийных лафетов для установки снятых с техники пушек встречалось и ранее. Но в данном случае конструкция оказалась более проработанной, чем предыдущие образцы самодельных гибридов, зафиксированные в зоне боевых действий.

Использование ВС РФ пушки «Гром»

Гладкоствольное артиллерийское орудие 2А28 «Гром» было разработано в 1960-х годах и изначально предназначалось для вооружения БМП-1. Пушка стреляет теми же боеприпасами, что и безоткатное орудие СПГ-9, а бронебойно-кумулятивные снаряды способны пробивать 280–400 мм катаной гомогенной брони (RHA). Стандартный темп стрельбы составляет 8–10 выстрелов в минуту.

Орудие широко использовалось в различных конфликтах, включая Афганистан, Сирию и войны на постсоветском пространстве. Были и варианты зарубежных оружейников. Например, китайская армия адаптировала его для своей версии БМП Type 86 (WZ-501), а Куба устанавливала его на модернизированные БТР-60.

Таким образом применение подобных самодельных систем указывает на нехватку артиллерийского вооружения в российских войсках и попытки использовать уцелевшие компоненты с поврежденной техники.

«Подобные примеры военной утилизации свидетельствуют о нехватке подходящего вооружения и стремлении создать что-то из имеющихся компонентов, зачастую из поврежденной или уничтоженной техники», — подытожил Сверковски.

Напомним, украинские артиллеристы начали устанавливать тепловизионные камеры на самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С7 «Пион». Такой апгрейд, по мнению немецких аналитиков, способен обеспечить бойцам несколько преимуществ.

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