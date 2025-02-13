Honda и Nissan отказались от слияния

Honda и Nissan отказались от слияния6
- 13.02.2025, 19:43
Японские автопроизводители расторгли меморандум о взаимопонимании по интеграции бизнеса.
Японские автопроизводители Honda Motor и Nissan Motor расторгли меморандум о взаимопонимании по интеграции бизнеса, объявила пресс-служба первой компании.
Планировалось трехстороннее сотрудничество с участием Honda Motor, Nissan Motor и Mitsubishi Motors. «В дальнейшем три компании будут сотрудничать в рамках стратегического партнерства, нацеленного на эпоху интеллекта и электрифицированных транспортных средств», — сказано в сообщении.
Как выяснил Reuters, «мегаслияние потопили» по нескольким причинам: из-за гордости и недостаточного беспокойства руководства Nissan своим бедственным положением, а также внезапного решения Honda пересмотреть условия сделки и предложения в адрес Nissan стать дочерней компанией. Несмотря на свое более слабое положение, Nissan требовал равноправного отношения.
Honda требовала от Nissan более масштабных сокращений сотрудников и производственных мощностей, но та не желала закрывать заводы. Собеседники агентства поделились впечатлением, что Nissan почувствовал способность самостоятельно выйти из кризиса, несмотря на растущие проблемы.
Бедственное положение Nissan ошеломило инвесторов, когда в ноябре автоконцерн сократил прогноз прибыли на 70% из-за ухудшения продаж в Китае и США. Производитель объявил о намерении выйти из кризиса путем сокращения 9 тыс. рабочих мест и 20% мировых мощностей в попытке ограничить расходы на $2,6 млрд.
Некоторые аналитики, мнения которых приводит Reuters, сочли эти действия недостаточными и запоздалыми.