Дрон РФ ночью пробил саркофаг Чернобыльской АЭС

Дрон РФ ночью пробил саркофаг Чернобыльской АЭС11
- 14.02.2025, 11:16
- 8,252
Повреждена оболочка укрытия.
Российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
«Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру.
@charter97.org Белорусы снова могут обменять даже поврежденные доллары #обменвалюты #беларусь #доллары #евро #банки #новости #финансы ♬ оригинальный звук - Хартия97
Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные», - говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что РФ не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики.
«И это означает, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, - давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает», - подытожил он.