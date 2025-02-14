Купянское направление: бригада «Помста» сорвала штурмы РФ и поразила ряд важных целей 14.02.2025, 13:56

Видеофакт.

Украинские пограничники сорвали вражеские штурмы на Купянском направлении, нанеся российским захватчикам серьезные потери в технике и живой силе. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«В течение нескольких дней пограничники — операторы ударных дронов подразделения РУБпАК «Феникс» бригады «Помста», поразили ряд важных целей оккупантов и предотвратили попытки вражеских штурмов», — говорится в сообщении.

В частности, в результате украинских ударов была уничтожена пехота противника, четыре единицы бронетехники и две пушки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com