Купянское направление: бригада «Помста» сорвала штурмы РФ и поразила ряд важных целей
- 14.02.2025, 13:56
Видеофакт.
Украинские пограничники сорвали вражеские штурмы на Купянском направлении, нанеся российским захватчикам серьезные потери в технике и живой силе. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
«В течение нескольких дней пограничники — операторы ударных дронов подразделения РУБпАК «Феникс» бригады «Помста», поразили ряд важных целей оккупантов и предотвратили попытки вражеских штурмов», — говорится в сообщении.
В частности, в результате украинских ударов была уничтожена пехота противника, четыре единицы бронетехники и две пушки.