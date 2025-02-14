Российские военные понесли немалые потери в Харьковской области
- 14.02.2025, 16:07
ВСУ атаковали вражеские позиции и технику.
Украинские пограничники уничтожили российский автомобиль и атаковали пять вражеских позиций в Харьковской области.
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.
«Бойцы ГНСУ FPV-дронами уничтожили вражеское транспортное средство. А также поразили пять позиций оккупантов», - говорится в сообщении.
На видео видно, как пограничники наносят успешные обстрелы по целям. Благодаря этому российские оккупанты понесли немалые потери.