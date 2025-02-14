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Российские военные понесли немалые потери в Харьковской области

  • 14.02.2025, 16:07
Российские военные понесли немалые потери в Харьковской области

ВСУ атаковали вражеские позиции и технику.

Украинские пограничники уничтожили российский автомобиль и атаковали пять вражеских позиций в Харьковской области.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

«Бойцы ГНСУ FPV-дронами уничтожили вражеское транспортное средство. А также поразили пять позиций оккупантов», - говорится в сообщении.

На видео видно, как пограничники наносят успешные обстрелы по целям. Благодаря этому российские оккупанты понесли немалые потери.

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