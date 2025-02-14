СБУ показала обломки дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС 2 14.02.2025, 17:05

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Оккупанты атаковали станцию БПЛА типа «Шахед».

Служба безопасности Украины показала обломки дрона, который атаковал ЧАЭС 14 февраля. Оккупанты атаковали станцию дроном типа «Шахед».

Об этом сообщает СБУ.

«Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия», - говорится в сообщении.

В настоящее время радиационный фон на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения не превышает допустимых значений.

«Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован. Внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером», - добавили в СБУ.

По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием «Герань-2» типа «Шахед».

«Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту», - добавили в спецслужбе.

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