Россия отправила в Сирию самолет с деньгами 14.02.2025, 17:47

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Кремль пытается подкупить новые власти?

В аэропорт Дамаска прибыла партия из сотен миллиардов сирийских фунтов от России, где деньги печатались в эпоху правления свергнутого диктатора Башара Асада, пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Эта сумма эквивалентна десяткам миллионов долларов США. По данным собеседника агентства, Россия не успела переправить эти деньги в Сирию к моменту свержения Асада повстанцами в начале декабря 2024 года.

Отмечается, что новые власти Сирии потребовали у России остановить эмиссию валюты после бегства Асада в Москву. Источник Reuters не уточнил, что именно побудило РФ доставить напечатанные наличные в Сирию. После смены власти страна столкнулась с дефицитом ликвидности, а в январе новая руководитель Центрального банка Сирии Майса Сабрин заявила, что хотела бы приостановить печатание сирийских фунтов, чтобы остановить резко подскочившую инфляцию.

Как сообщает Reuters, с приходом к власти нового руководства сирийский фунт укрепился на черном рынке, чему способствовал приток сирийцев из-за рубежа и отмена строгого контроля за торговлей иностранной валютой. Так, по биржевым данным, в четверг он торговался по курсу 9 850 фунтов за $1. Официальный курс обмена, по информации Центробанка, находился в пятницу, когда закрылись биржи, на уровне около 13 000 фунтов за $1.

Это вызвало опасения по поводу ликвидности сирийских фунтов. Собеседник агентства сообщил, что у сирийского регулятора есть лишь $200 млн валютных резервов наличными и это огромное падение по сравнению с показателем 2010 года (за год до начала гражданской войны), когда, по оценкам Международного валютного фонд, Сирия имела $18,5 млрд резервов.

Источники Reuters прямо не называют причину отправки наличности из России, но речь может идти о попытке Кремля таким образом оказать финансовую помощь новому сирийскому режиму, чтобы сохранить свои военные базы в стране.

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