Россия отказывается от новых автобусов «МАЗ» 19 14.02.2025, 18:45

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В январе на рынке РФ купили всего четыре автобуса.

В январе 2025 года на российском рынке было продано четыре новых автобуса Минского автомобильного завода — в 21 раз меньше, чем в том же месяце 2024-го (84), пишет «Позірк» со ссылкой на данные агентства «АСМ-холдинг» (РФ).

Продукция МАЗ в прошлом месяце заняла 11‑е место в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России, констатировали эксперты. Доля на рынке составила 0,6%.

Больше всего автобусов реализовали ПАЗ — 325 (-22,8% к январю 2024-го), Yutong — 78 (-15,2%) и ЛиАЗ — 54 (-75,7%).

Всего за 2024 год было белорусским предприятием было продано 504 единицы этой техники (за 2023-й — 925 ед.; -45,5%) — 9-е место (доля 2,6%).

Лидерами продаж в минувшем году стали ПАЗ (8.114; +26,3%), ЛиАЗ (2.889; +63,2%) и Yutong (2.215; +6,2%).

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