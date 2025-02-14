Как выглядит саркофаг Чернобыльской АЭС после российского удара

Как выглядит саркофаг Чернобыльской АЭС после российского удара1
- 14.02.2025, 21:52
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Фотофакт.
Российские оккупанты сегодня, 14 февраля, ночью ударили по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции. В результате этого он был поврежден.
«РБК-Украина» показывает последствия российского удара по АЭС.
На фото можно заметить, что в результате атаки российского дрона в саркофаге Чернобыльской АЭС появилась пробоина.
Также после атаки уже успели собрать обломки российского беспилотника, который влетел в саркофаг.