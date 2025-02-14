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Как выглядит саркофаг Чернобыльской АЭС после российского удара

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  • 14.02.2025, 21:52
  • 2,738
Как выглядит саркофаг Чернобыльской АЭС после российского удара

Фотофакт.

Российские оккупанты сегодня, 14 февраля, ночью ударили по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции. В результате этого он был поврежден.

«РБК-Украина» показывает последствия российского удара по АЭС.

На фото можно заметить, что в результате атаки российского дрона в саркофаге Чернобыльской АЭС появилась пробоина.

Также после атаки уже успели собрать обломки российского беспилотника, который влетел в саркофаг.

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