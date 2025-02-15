Сырский назвал обновленные потери России в Курской области
- 15.02.2025, 6:09
Они продолжают расти.
Общие потери россиян в Курской области составляют уже почти 50 тысяч человек. Около 20 тысяч из них - убитые.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Находясь в Сумской области Сырский наградил почетными наградами украинских военнослужащих, которые держат зону безопасности и выполняют боевые задачи в том числе и в Курской области РФ.
- Это, прежде всего, бригады Десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди них - те, кто отражают вражеские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия, - сказал он.
Главнокомандующий отметил, что благодаря этим воинам украинский фронт на севере крепкий.
- Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Так, общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них - около 20 тысяч - убитыми, - подытожил он.