Названа мощность дрона, который ударил по Чернобыльской АЭС 1 15.02.2025, 13:41

Это был модифицированный «Шахед».

Ночью 14 февраля Россия атаковала Чернобыльскую АЭС. Россияне ударили по саркофагу модифицированным «Шахедом».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции, сообщает 24 Канал.

Президент Украины подчеркнул, что оккупанты атаковали ЧАЭС ночью накануне Мюнхенской конференции по безопасности. Россияне ударили дроном по саркофагу, который накрывает разрушенный 4-й реактор.

«Это был модифицированный российский дрон «Шахед». Технология, которую Иран передал России. Его боевая часть несла не менее 50 килограммов взрывчатки. И мы видим это как глубоко символический шаг России, Путина»,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что недавно говорил с Дональдом Трампом о крупнейшей в Европе атомной станции, – Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована россиянами.

«И Россия ответила, запустив дрон по Чернобыльскому саркофагу, который сдерживает радиоактивную пыль и обломки. И это не только безумие, а позиция России. Страна, которая наносит такие удары, – не хочет мира», – констатировал президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com