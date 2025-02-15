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Российские пропагандисты попали под удар БПЛА в Курской области

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  • 15.02.2025, 14:28
  • 4,220
Российские пропагандисты попали под удар БПЛА в Курской области
иллюстративное фото

Ранен оператор «Первого канала».

В Курской области под удар, предположительно, украинского беспилотника попала съемочная группа российского государственного «Первого канала». Кремлевские пропагандисты пострадали в зоне боевых действий, пишет «Диалог.UA».

О том, что пропагандисты «Первого канала» попали под удар в Курской области, стало известно 14 февраля. Сообщалось, что в результате атаки ранение получил оператор Юрий Шолмов. У него незначительное ранение ноги. Пропагандист уже пообещал вернуться назад, как только подлечится.

Пропагандисты опубликовали видео дронового удара и разоблачили сами себя. Судя по ролику, вся съемочная группа была одета в военную форму и не имела никаких знаков принадлежности к СМИ.

Фактически, съемочная группа не отличалась от взвода штурмовиков ВС РФ и своими руками сделала себя законной целью Сил обороны Украины. Нельзя исключать также того, что удар БПЛА мог быть постановкой кремлевских пропагандистов. Они в ходе войны против Украины неоднократно были уличены в публикации фейков.

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