Российские пропагандисты попали под удар БПЛА в Курской области

Российские пропагандисты попали под удар БПЛА в Курской области4
- 15.02.2025, 14:28
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Ранен оператор «Первого канала».
В Курской области под удар, предположительно, украинского беспилотника попала съемочная группа российского государственного «Первого канала». Кремлевские пропагандисты пострадали в зоне боевых действий, пишет «Диалог.UA».
О том, что пропагандисты «Первого канала» попали под удар в Курской области, стало известно 14 февраля. Сообщалось, что в результате атаки ранение получил оператор Юрий Шолмов. У него незначительное ранение ноги. Пропагандист уже пообещал вернуться назад, как только подлечится.
Пропагандисты опубликовали видео дронового удара и разоблачили сами себя. Судя по ролику, вся съемочная группа была одета в военную форму и не имела никаких знаков принадлежности к СМИ.
Фактически, съемочная группа не отличалась от взвода штурмовиков ВС РФ и своими руками сделала себя законной целью Сил обороны Украины. Нельзя исключать также того, что удар БПЛА мог быть постановкой кремлевских пропагандистов. Они в ходе войны против Украины неоднократно были уличены в публикации фейков.
В Суджанском районе Курской области (https://t.co/b3ziV3vz2C) ранен оператор Первого канала Юрий Шолмов— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) February 15, 2025
Вся группа была в военной форме без опознавательных знаков и подверглась атаке дрона ВСУ. pic.twitter.com/ctG14VeD1Y