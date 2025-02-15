Мощный электрический аналог Jeep Wrangler рассекретили до премьеры

Мощный электрический аналог Jeep Wrangler рассекретили до премьеры1
- 15.02.2025, 20:00
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Крышу и двери авто при необходимости можно снять.
Опубликованы официальные фото Jeep Recon. Электрический внедорожник дебютирует в конце нынешнего года. Об этом сообщается на сайте американского автопроизводителя, пишет «Фокус».
Электромобиль Jeep Recon внешне не отличается от предсерийного концепта, представленного в 2022 году. Это классический внедорожник с двухобъемным профилем, высоким капотом, массивными бамперами и расширенными колесными арками.
Новый Jeep Recon 2026 позиционируют, как электрическую альтернативу Wrangler. Как и в бензиновом аналоге, крышу и двери при необходимости можно снять.
Электрокар Jeep Recon будет приспособлен к серьезному бездорожью, ведь получит внедорожные шины, защиту днища, электрические блокировки дифференциалов и набор режимов езды для различных типов дорожного покрытия.
Внедорожник построен на платформе STLA Large, которую также использует электромобиль Jeep Wagoneer S. Ожидается, что новый Jeep Recon 2026 дебютирует в полноприводной версии на 500 л.с. и 710 Н∙м с батареей на 100 кВт∙ч, а позже может появиться 600-сильный вариант.