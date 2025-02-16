Работа HIMARS и дронов: ВСУ ликвидировали расчет российских аэроразведчиков 16.02.2025, 12:23

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В Forbes раскрыли подробности операции в Запорожской области.

Двое операторов российских беспилотников передвигались на небронированном грузовике. Украинские силы нанесли по ним удар с помощью HIMARS и дронов. Главное управление разведки посчитало необходимым использовать ценные ресурсы - разведывательный дрон, ракетную систему и ударные беспилотники - для ликвидации этой группы аэроразведчиков, пишет Forbes.

В то время как война России против Украины продолжается четвертый год, а поддержка США сталкивается с политическими вызовами, украинцы прилагают усилия, чтобы сохранить свое ключевое преимущество на поле боя - контроль над небом с помощью дронов.

Операция состоялась в Запорожской области. Украинский разведывательный дрон Shark заметил подозрительный гражданский грузовик на российской стороне линии фронта и начал слежку. Потеряв значительное количество военной техники, россияне все чаще используют гражданские транспортные средства для передвижения и боевых операций.

Украинские силы обнаружили, что грузовик перевозил российский дрон «Орлан». Решив не допустить его запуска, украинская разведка обратилась к военным с запросом на огневую поддержку. Вскоре HIMARS выпустил кассетный боеприпас, который взорвался над позицией российских операторов, нанося смертельные поражения.

Вероятно, российские операторы погибли или сбежали, поскольку следующие украинские дроны беспрепятственно атаковали грузовик и «Орлан», уничтожив их. ГУР сообщило об этой операции, подчеркивая важность борьбы за свободу.

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