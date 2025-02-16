Американский эксперт: Новейший российский Су-57 столкнется с настоящими проблемами 1 16.02.2025, 12:50

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Реальность расходится с данными на бумаге.

Россия начала экспортировать истребители Су-57 «Фэлон».

Похоже, Алжир стал первой страной, присоединившейся к этой программе, создавая при этом ряд вызовов. Об этом в статье для 19FortyFive пишет американский журналист Калеб Ларсон.

Основные вызовы:

1. Задержки в производстве и война в Украине вызывают сомнения в способности Москвы выполнить свои обязательства. Экспортная версия Су-57Е может иметь ограниченные возможности, а Россия даже предложила Индии полную передачу технологий в качестве дополнительного стимула.

2. Несмотря на заявленные стелс-технологии, эксперты указывают на конструктивные недостатки, которые могут уменьшить эффективность самолета в сложных боевых условиях. Несмотря на надежды России сделать Су-57 популярным на международном рынке, будущее этой программы остается неопределенным из-за конкуренции за оборонные ресурсы.

Готов ли к экспорту Су-57 «Фэлон»?

На бумаге Су-57 является самым современным истребителем России, спроектированным для соревнования с самолетами пятого поколения, такими как F-35 и F-22. Благодаря передовой авионике, высокой маневренности и некоторым малозаметным характеристикам, этот самолет представляет наиболее амбициозную попытку России создать истребитель-невидимку. Однако существует ряд проблем, которые могут осложнить его продажу на международном рынке.

Хотя Россия позиционирует Су-57 как малозаметный истребитель, его конструкция имеет ряд особенностей, отличающих его от более развитых аналогов. Он имеет внутренние отсеки для оружия и, вероятно, использует материалы, поглощающие радиоволны для уменьшения радиолокационной заметности. Однако заметными слабыми местами остаются двигатели и отдельные элементы корпуса, которые делают его менее эффективным по сравнению с американскими или китайскими аналогами. Это может существенно снизить его эффективность в боевых условиях, особенно против современных систем ПВО.

Несмотря на трудности в производстве и ограниченные поставки для собственных Воздушно-космических сил, Россия продолжает активно продвигать Су-57 на экспортный рынок. Недавно российские СМИ сообщили о заинтересованности неназванной страны в эксплуатации Су-57, а позже стало известно, что это Алжир.

По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, Алжир получит первые Су-57Е в 2025 году. В то же время экспортная версия, вероятно, будет иметь ограниченные возможности по сравнению с российской версией, особенно в отношении авионики и электронной борьбы, чтобы сохранить технологическое преимущество.

Россия также предложила Индии Су-57 в рамках соглашения с полной передачей технологий, что может быть попыткой обойти производственные ограничения в самой России.

Есть ли у Су-57 будущее на мировом рынке?

Перспективы масштабного экспорта Су-57 остаются неопределенными. Война в Украине заставила Россию сосредоточиться на потребностях военного времени, а не на долгосрочных проектах. Несмотря на исторически высокий оборонный бюджет, большинство ресурсов направляется на производство беспилотников, ракет и артиллерийских боеприпасов, оставляя мало возможностей для авиационных программ.

Ларсон пишет, что программа Су-57 как для российских ВВС, так и для экспорта не является первоочередной. Количество самолетов, доступных для продажи, и сроки их поставки остаются неизвестными. Даже если контракт с Алжиром будет выполнен, обеспечение дальнейших поставок может быть проблематичным.

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