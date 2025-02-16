Сколько стоит для белорусов пляжный отдых во Вьетнаме
- 16.02.2025, 18:44
В этой стране можно находиться без визы целый месяц.
Белорусам рассказали, в какую сумму обойдется отдых во Вьетнаме.
Раскладку по стоимости путешествия в эту страну сделал Республиканский союз туристических организаций.
Там отметили, что с 22 марта из Москвы в Нячанг стартует полетная программа «Аэрофлота».
А потому добраться до курортной столицы Вьетнама будет относительно быстро и просто.
При том белорусы могут летать в эту экзотическую страну без визы, если срок пребывания не превысит более 30 дней с даты въезда.
Так, туры на двоих в Нячанг с перелетом из Минска через российскую столицу в среднем обойдутся в сумму более $2,5 тыс.
Речь идет о пакетах на девять ночей. Это туры с проживанием в отелях, которые имеют уровни от трех до пяти звезд, и завтраками.
Нячанг – самый популярный курорт во Вьетнаме. Главный пляж города славится своим белым песком и чистой водой.
Недалеко расположен остров Хон Там. Это место с красивыми пляжами, спа-курортами и возможностями для дайвинга. Добраться до него получится на катере. А еще есть остров, где можно понаблюдать за обезьянами в их естественной среде обитания.
Обязательно посетите водопад Ба Хо в окружении джунглей. И непременно отправьтесь на залив Нячанг, который считают одним из самых красивых в мире.
Есть в городе и вокруг него большое количество архитектурных достопримечательной: пагода Лонг Шон, башни По Нагар, построенные между VII и XII веками, кафедральный собор Нячанга, возведенный в 1930-х годах.
Лучшее время для посещения Нячанга – с февраля по август, когда стоит сухая и солнечная погода.