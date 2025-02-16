Порошенко назвал дату выборов в Украине

Порошенко назвал дату выборов в Украине13
- 16.02.2025, 20:18
- 2,856
Экс-президент Украины считает, что они пройдут уже в этом году.
Пятый президент Украины, народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил в интервью Цензор.НЕТ, опубликованном 16 февраля, что выборы в Украине пройдут в этом году 26 октября.
«Запишите – 26 октября этого года», – сказал Порошенко, отвечая на вопрос, когда в Украине можно ожидать проведения выборов.
Политик сослался на информацию из источников в Офисе президента Украины, в правоохранительных органах, а также на источники в полиграфкомбинате «Украина», «который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней».
«По нашим источникам в Центральной избирательной комиссии, которая начинает внесение изменений в реестр избирателей. По нашим источникам в Министерстве единства, которые открывают первый офис в Берлине. Исключительно для подготовки выборов», – отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что, согласно Конституции, выборы в парламент должны быть в конце года, хотя «они должны были быть два года назад».
«И в конце октября у нас должны быть местные выборы», – добавил Порошенко.