Почему после еды в желудке всегда остается место для десерта 16.02.2025, 22:51

Ученые смогли объяснить этот феномен.

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда после плотного обеда все равно хочется чего-нибудь сладкого — теперь ученые смогли объяснить этот феномен. Исследование, проведенное Институтом исследований метаболизма Общества Макса Планка и опубликованное в журнале Science, показало, что мозговые механизмы, отвечающие за ощущение сытости, также провоцируют желание съесть десерт.

Эксперимент с мышами продемонстрировал, что сытые грызуны практически не интересовались дополнительной порцией обычного корма, но охотно употребляли сладкую пищу, содержащую высокий процент сахара. В этот момент у них активизировалась определенная область мозга и выделялись эндорфины, создающие приятные ощущения.

Аналогичный процесс наблюдался и у людей, которым давали сладкий напиток во время МРТ-сканирования. Активность мозга указывала на то, что нейроны, получающие эндорфины, подавляют негативное отношение к сладкому, например, чувство переполнения желудка.

Также авторы выяснили, что блокировка выработки эндорфинов у мышей привела к уменьшению потребления сахара. Возможно, в будущем появятся препараты, способные избирательно влиять на эту область мозга, помогая контролировать тягу к сладкому и предотвращая переедание.

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