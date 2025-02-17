В Вильнюсе, Шяуляй и Каунасе зафиксирован самый значительный прирост населения за 25 лет 17.02.2025, 20:19

К числу наиболее быстрорастущих относятся также Клайпеда и Паланга.

В Вильнюсе, Шяуляй и Каунасе зафиксирован самый быстрый прирост населения за последние 25 лет, сообщил в понедельник Центр регистров.

По данным на 1 января, по сравнению с данными на тот же день в 2000 году, в настоящее время в Вильнюсе заявили о своем месте жительства почти на 190 тысяч человек больше, в Шяуляй – на 5,3 тыс. жителей больше, в Каунасе – на 14,8 тыс., сообщает Delfi со ссылкой на портал MadeinVilnius.

К числу наиболее быстрорастущих относятся также Клайпеда, где численность населения увеличилась на 11,9 тыс. человек, и Паланга, где место жительства декларировали на 6,1 тыс. больше человек.

По словам Казиса Максвитиса, директора по управлению регистрами Центра регистров, заметна тенденция, что, помимо крупных городов, наиболее быстрыми темпами росли населенные пункты, расположенные вблизи них.

«Среди них можно отметить Дерчеклюс в Клайпедском районе, где в начале 2000-х годов свое место жительства задекларировали чуть более 60 человек, а в настоящее время там более 4 тысяч. Стоит также упомянуть Реше, расположенный в Вильнюсском районе, где за четверть века население увеличилось в десять раз и достигло 4,5 тысяч человек», — утверждает он.

Среди наиболее быстрорастущих населенных пунктов — город Гаргждай, где фиксируется больше на 3,5 тыс. человек, Гирайте в Каунасском районе увеличилось на 3,4 тыс. жителей, а также Трушеляй в Клайпедском районе, где в начале 2000-х годов местом жительства задекларировали около 70 человек, а в настоящее время их число достигает почти 3,4 тысячи.

В категории малых городов за последние 25 лет больше всего население выросло в Яшюнай, расположенном в Шальчининкском районе, — со 160 жителей в начале 2000-х годов до 2,5 тысяч человек на начало этого года.

По данным Центра регистров, такое изменение численности населения, скорее всего, связано с перераспределением административных единиц на территории, поскольку близлежащая деревня Яшюнай за тот же период потеряла 1,6 тыс. человек.

В категории усадеб выделяется усадьба Клевине в Вильнюсском районе, где в начале этого тысячелетия было заявлено десять жильцов, а в настоящее время их число превысило тысячу.

Среди населенных пунктов, где за последние 25 лет численность населения сократилась больше всего, — Паневежис, где своим местом жительства задекларировали на 14,9 тыс. человек меньше, а также Алитус – на 5 тыс., Биржай – на 2,3 тыс., Рокишкис – на 2,1 тыс., Висагинас – на 1,9 тыс. и Тельшяй – на 1,8 тыс. меньше населения.

В более мелких населенных пунктах убыль населения может быть связана как с изменением административного деления территории, так и с миграционным или естественным передвижением населения, сообщают в Центре регистров.

Среди литовских деревень, потерявших больше всего населения за последние 25 лет, — уже упомянутая деревня Яшюнай в Шальчининкском районе — 1,6 тыс. человек. Вероятно, по тем же причинам свое население потеряли и деревня Шальчининкай, потерявшая почти 700 жителей, и деревня Диджясалис в Игналинском районе, потерявшая 500 жителей.

Среди небольших городков больше всего численность населения сократилась за анализируемый период в Байсогале Радвилишкского района – 425 жителей, в Мяркине Варенского района – 425, в Крекенаве Паневежского района – 370, в Пилвишкес Вилкавишкского района – 370 и в Жемайчю-Науместис Шилутского района – 350.

По данным Регистра населения, в настоящее время в Литве декларировали свое место жительства чуть более 3 миллионов человек. Из них более 2 млн проживают в городах, около 840 тысяч — в деревнях, около 140 тысяч — в поселках городского типа и около 10 тысяч — в усадьбах.

По данным Центра регистров, крупнейшими населенными пунктами по численности населения являются большие города страны: Вильнюс (612 тыс. жителей), Каунас (311,5 тыс.), Клайпеда (165 тыс.), Шяуляй (117 тыс.), Паневежис (88 тыс.), Алитус (51 тыс.) и Мариямполе (36,5 тыс.).

Среди деревень крупнейшими в настоящее время являются Домейкава Каунасского района (6 тыс. жителей), Реше Вильнюсского района (4,5 тыс.), Раудондварис Каунасского района (4,3 тыс.), Дерчекляй Клайпедского района (4,2 тыс.), Скайдишкес Вильнюсского района (4,1 тыс.), Рамучяй Каунасского района (4,1 тыс.), Рингаудай Каунасского района (3,9 тыс.), Рудамина Вильнюсского района (3,8 тыс.), Гирайте Каунасского района (3,8 тыс.) и Ужледжяй Каунасского района (3,4 тыс.).

В категории поселков городского типа самая большая численность населения в городке Академиёс Каунасского района (3,7 тыс. жителей), Яшюнай Шальчининкского района (2,5 тыс.), Рукла Йонавского района (2,1 тыс.), Пилвишкес Вилкавишкского района (2 тыс.) и Мицкунай Вильнюсского района (1,8 тыс.).

Самыми густонаселенными усадьбами являются Клевине (1,1 тыс. жителей) и Райстенишкес (0,6 тыс.) в Вильнюсском районе, Клаусмиляй (335) в Клайпедском районе, а также Жемейи-Русокай и Дваришкес (почти по 300 человек) в Вильнюсском районе.

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