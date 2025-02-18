ISW: Переговоры нужны России лишь для одной цели 1 18.02.2025, 9:14

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Василий Небензя

Кремль, вероятно, возвращается к предыдущим требованиям Путина.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля заявил, что Украина «безвозвратно потеряла» оккупированные Россией территории, включая Крым, а также части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Небензя также подчеркнул, что Украина должна согласиться на пересмотр своих границ в рамках мирных переговоров, передав России дополнительные территории в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые в настоящее время контролируются Киевом. Кроме того, он заявил, что будущая Украина должна стать нейтральным государством, не вступающим в военные альянсы или блоки безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в тот же день, отверг возможность каких-либо территориальных уступок со стороны России. Его заявление повторяет требования, ранее выдвинутые российским диктатором Владимиром Путиным, который в июне 2024 года настаивал на выводе украинских войск и передаче России всех территорий в указанных четырех областях.

Ключевые выводы ISW за 17 февраля:

1. Кремль продолжает настаивать на передаче России дополнительных территорий на востоке и юге Украины, а также на роспуске украинских вооруженных сил. Россия категорически отвергает возможность территориальных уступок в любых будущих мирных переговорах.

2. Лавров и Небензя исключили участие европейских стран в мирных переговорах, обвинив Европу в агрессивной политике в отношении России.

3. Россия, вероятно, возвращается к предыдущим требованиям Путина и информационным операциям, направленным на делегитимизацию Украины и ее правительства в глазах Запада. Это происходит накануне двусторонней встречи России и США 18 февраля в Саудовской Аравии.

4. В состав российской делегации на переговорах в Эр-Рияде не вошел один из ближайших соратников Путина, которого ранее называли вероятным переговорщиком.

5. Украинские войска продолжают наносить удары беспилотниками по российским энергетическим объектам, обеспечивающим российскую армию.

6. Российское командование отдает приказы о казни украинских военнопленных на линии фронта, что является нарушением международного права.

7. Россия, по данным источников Bloomberg, близка к соглашению с сирийским временным правительством о сохранении «сокращенного» военного присутствия в Сирии.

8. Российские войска продвинулись в районах Торецка, Покровска, Курахово и Великой Новоселки.

9. Оккупационные власти России продолжают нарушать Женевскую конвенцию, призывая гражданское население оккупированных территорий на службу в российскую армию.

Эти заявления и действия России подчеркивают ее намерения укрепить контроль над оккупированными территориями и продолжить давление на Украину, несмотря на международное осуждение.

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