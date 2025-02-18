В Беларусь прилетел ливийский фельдмаршал Хафтар

В Беларусь прилетел ливийский фельдмаршал Хафтар2
- 18.02.2025, 9:35
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Его встретил глава КГБ Тертель.
С визитом в Минск 17 февраля прибыл Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Белкасим Хафтар, сообщила БелТА. Его в аэропорту встретил председатель КГБ Иван Тертель.
Из сообщения пресс-службы Ливийской национальной армии стало известно также, что Халифу Хафтара сопровождают его сын генерал-лейтенант Садам Хафтар, начальник штаба сухопутных войск, руководитель канцелярии Халифы Хафтара генерал-лейтенант Аюб Бусейф и генерал-майор Басим аль-Буайши.
В Ливии сейчас идет гражданская война, и центральное правительство в Триполи не контролирует большую часть территории страны. На неподконтрольной территории как раз властвует Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром, поэтому он является не просто военачальником, а фактически правителем этой территории.
Хафтар имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, и именно в Ливию, на контролируемую им территорию сейчас переводятся войска с военных баз в Сирии, которым стало там не очень уютно после свержения режима Башара Асада в конце прошлого года.