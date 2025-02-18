В Беларусь прилетел ливийский фельдмаршал Хафтар 2 18.02.2025, 9:35

2,642

Его встретил глава КГБ Тертель.

С визитом в Минск 17 февраля прибыл Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Белкасим Хафтар, сообщила БелТА. Его в аэропорту встретил председатель КГБ Иван Тертель.

Из сообщения пресс-службы Ливийской национальной армии стало известно также, что Халифу Хафтара сопровождают его сын генерал-лейтенант Садам Хафтар, начальник штаба сухопутных войск, руководитель канцелярии Халифы Хафтара генерал-лейтенант Аюб Бусейф и генерал-майор Басим аль-Буайши.

В Ливии сейчас идет гражданская война, и центральное правительство в Триполи не контролирует большую часть территории страны. На неподконтрольной территории как раз властвует Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром, поэтому он является не просто военачальником, а фактически правителем этой территории.

Хафтар имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, и именно в Ливию, на контролируемую им территорию сейчас переводятся войска с военных баз в Сирии, которым стало там не очень уютно после свержения режима Башара Асада в конце прошлого года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com