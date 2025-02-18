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Госдеп США назвал цель переговоров с представителями РФ в Саудовской Аравии

  • 18.02.2025, 10:22
Госдеп США назвал цель переговоров с представителями РФ в Саудовской Аравии

Детали сделки обсуждаться не будут.

США во время переговоров с представителями России Саудовской Аравии хотят выяснить намерения Москвы. Детали сделки обсуждаться не будут.

Об этом заявила пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает Bloomberg.

По ее словам, встреча - способ «определить, серьезны ли намерения русских и находятся ли они на одной волне» с США в вопросе прекращения войны в Украине.

«Я не думаю, что люди должны рассматривать это как что-то, касающееся деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах», - сказал Брюс, отказавшись сказать, может ли продуктивная встреча привести к саммиту Трампа и Путина.

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