Латвийская разведка: Белорусы отказываются воевать

Латвийская разведка: Белорусы отказываются воевать9
- 18.02.2025, 10:35
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Вступление в войну против Украине — прямая угроза для режима Лукашенко.
Участие Беларуси в войне против Украины «в обозримом будущем маловероятно», так как «может существенно угрожать внутриполитической стабильности страны и положению Александра Лукашенко».
Об этом говорится в докладе Бюро по защите Конституции Латвии, сообщает новостной портал Delfi.
Вероятность такого развития событий невелика, поскольку в стране имеется «сильное общественное неприятие» вступления в боевые действия белорусских военных, отмечается в публикации.