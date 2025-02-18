Латвийская разведка: Белорусы отказываются воевать 9 18.02.2025, 10:35

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Вступление в войну против Украине — прямая угроза для режима Лукашенко.

Участие Беларуси в войне против Украины «в обозримом будущем маловероятно», так как «может существенно угрожать внутриполитической стабильности страны и положению Александра Лукашенко».

Об этом говорится в докладе Бюро по защите Конституции Латвии, сообщает новостной портал Delfi.

Вероятность такого развития событий невелика, поскольку в стране имеется «сильное общественное неприятие» вступления в боевые действия белорусских военных, отмечается в публикации.

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