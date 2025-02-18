закрыть
18 февраля 2025, вторник, 12:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Латвийская разведка: Белорусы отказываются воевать

9
  • 18.02.2025, 10:35
  • 5,442
Латвийская разведка: Белорусы отказываются воевать

Вступление в войну против Украине — прямая угроза для режима Лукашенко.

Участие Беларуси в войне против Украины «в обозримом будущем маловероятно», так как «может существенно угрожать внутриполитической стабильности страны и положению Александра Лукашенко».

Об этом говорится в докладе Бюро по защите Конституции Латвии, сообщает новостной портал Delfi.

Вероятность такого развития событий невелика, поскольку в стране имеется «сильное общественное неприятие» вступления в боевые действия белорусских военных, отмечается в публикации.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип