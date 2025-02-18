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Турецкий аэропорт временно закрыли из-за сообщений о НЛО

  • 18.02.2025, 10:39
  • 2,896
Турецкий аэропорт временно закрыли из-за сообщений о НЛО

На радарах объект не отображался.

Аэропорт турецкого Газиантепа приостановил полеты после сообщений о светящемся неопознанном объекте. О замеченном в небе НЛО и закрытии аэропорта, пишет газета Т24.

Издание уточняет, что 17 февраля около 22:00 по минскому времени в аэропорту Газиантепа пилоты увидели светящийся неопознанный объект на высоте около трех тысяч метров, на радарах НЛО не отображалось. Пилоты сообщили об этом диспетчерам управления воздушным движением аэропорта.

Сообщается, что рейсы возобновят после идентификации объекта. Пока точной информации о замеченном объекте нет, однако, по версии Т24, НЛО может оказаться беспилотником.

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