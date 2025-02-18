Ученые нашли космический металл в артефактах из древней Польши 18.02.2025, 11:05

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Железо было добыто из метеорита.

Международная группа археологов из Франции и Польши обнаружила, что железные украшения раннего железного века, найденные на юге Польши, были изготовлены из метеоритного железа. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

Ученые проанализировали 26 железных артефактов из двух некрополей лужицкой культуры (750–600 гг. до н. э.). Среди находок были браслеты, ножные кольца, ножи и булавки.

Используя современные методы, такие как рентгеновская микротомография и сканирующая электронная микроскопия, исследователи выяснили, что четыре артефакта содержат метеоритное железо.

Космический металл, использованный в украшениях, относится к редкому типу атакситов с высоким уровнем никеля. Специалисты предполагают, что железо было добыто из местного метеорита, так как его обработка требовала наблюдения за падением и сбора фрагментов.

Ученые отметили, что метеоритное железо не считалось особо ценным в железном веке. Артефакты из него находили в захоронениях людей разного возраста, пола и социального статуса, что указывает на доступность материала. В отличие от бронзового века, когда железо было дороже золота, к железному веку его стоимость значительно снизилась.

Анализ также выявил, что метеоритное железо смешивали с земным шлаковым железом, возможно, для создания узорчатых металлов. Это делает польские артефакты древнейшим известным примером узорчатого железа, предшествующим знаменитой дамасской стали.

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