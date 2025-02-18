закрыть
18 февраля 2025, вторник, 12:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли космический металл в артефактах из древней Польши

  • 18.02.2025, 11:05
  • 1,416
Ученые нашли космический металл в артефактах из древней Польши

Железо было добыто из метеорита.

Международная группа археологов из Франции и Польши обнаружила, что железные украшения раннего железного века, найденные на юге Польши, были изготовлены из метеоритного железа. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

Ученые проанализировали 26 железных артефактов из двух некрополей лужицкой культуры (750–600 гг. до н. э.). Среди находок были браслеты, ножные кольца, ножи и булавки.

Используя современные методы, такие как рентгеновская микротомография и сканирующая электронная микроскопия, исследователи выяснили, что четыре артефакта содержат метеоритное железо.

Космический металл, использованный в украшениях, относится к редкому типу атакситов с высоким уровнем никеля. Специалисты предполагают, что железо было добыто из местного метеорита, так как его обработка требовала наблюдения за падением и сбора фрагментов.

Ученые отметили, что метеоритное железо не считалось особо ценным в железном веке. Артефакты из него находили в захоронениях людей разного возраста, пола и социального статуса, что указывает на доступность материала. В отличие от бронзового века, когда железо было дороже золота, к железному веку его стоимость значительно снизилась.

Анализ также выявил, что метеоритное железо смешивали с земным шлаковым железом, возможно, для создания узорчатых металлов. Это делает польские артефакты древнейшим известным примером узорчатого железа, предшествующим знаменитой дамасской стали.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип