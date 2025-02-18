На фронте в Украине взбунтовались две бригады армии РФ 2 18.02.2025, 15:34

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На Покровском направлении зафиксировано массовое проявление саботажа.

В последнее время среди военнослужащих российской армии участились случаи отказа выполнять приказы, что свидетельствует о нежелании жертвовать жизнями ради интересов Владимира Путина. На Покровском направлении было зафиксировано массовое проявление саботажа: две воинские части отказались следовать указаниям командования.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Атеш», речь идет о военнослужащих 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 5-й отдельной гвардейской танковой бригады. По данным партизан, за последние два месяца бойцы этих подразделений намеренно вывели из строя несколько единиц военной техники, включая 2 танка «Т-72», 5 БМП, БТР и 4 грузовых автомобиля. В подтверждение своих слов активисты опубликовали фотографии инструкций, которые, по их словам, использовались для повреждения техники.

В сообщении также отмечается, что командование Вооруженных сил РФ уже начало расследование данных инцидентов.

«Атеш» призвал всех российских солдат, которые хотят положить конец войне, присоединяться к акциям саботажа: «Ломай технику, саботируй приказы». Эта инициатива, по мнению партизан, может стать эффективным способом противодействия военным действиям.

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