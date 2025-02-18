Крупная американская газета будет использовать ИИ при написании новостей 1 18.02.2025, 22:14

Разработан и собственный инструмент помощи для редактирования материалов.

Газета The New York Times порекомендовала сотрудникам использовать в работе искусственный интеллект, пишет Semafor.

По информации издания, редакция получила электронное письмо интересного содержания.

В нем указано, что журналистам и маркетологам необходимо пройти обучение по применению ИИ.

Руководство также представило новый внутренний инструмент Echo для краткого изложения статей, брифингов и другой деятельности компании. А редакция получила инструкции с подробным описанием разрешенных способов использования Echo.

Редакторов призвали использовать ИИ для внесения правок и создания кратких изложений, рекламных копий для социальных сетей и SEO-заголовков.

Также технология поможет создавать новостные викторины и карточки с цитатами или часто задаваемыми вопросами.

При этом шефы сообщили, что ИИ нельзя использовать для подготовки или существенного изменения статей, использования материалов третьих лиц, защищенных авторскими правами.

Пока неясно, сколько отредактированных ИИ материалов будет публиковать The New York Times.

Ранее издание обещало, что заметки «всегда будут создаваться и редактироваться экспертами-журналистами».

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