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Белорусов без разбору записывают в «тунеядцы»

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  • 19.02.2025, 8:46
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Белорусов без разбору записывают в «тунеядцы»

В базу попадают те, кого не должно там быть.

В Минске и регионах — к примеру, в Борисове и Волковыске — милиция достаточно активно подключилась к поиску «иждивенцев» и их трудоустройству. Тем временем по всей стране продолжают действовать «тунеядские» комиссии — у них составлены графики работы на первый квартал. Одна из их задач — убирать из базы тех не занятых в экономике, кого туда включили по ошибке.

Рассказываем о свежих примерах, как в «иждивенцы» попали те, кого там не должно быть, пишет «Зеркало».

«Тунеядцы» сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление, горячую воду и газ. Стоимость первых двух услуг для «иждивенцев» почти в 5,5 раза выше, чем для остального населения.

При этом чиновники не оставили идею ввести для «тунеядцев» ограничения по бесплатной медицине.

В Берестовицком районе в конце января на заседании комиссии по координации работы по содействию занятости населения из базы «тунеядцев» исключили четырех человек.

«Комиссия рассмотрела четыре заявления граждан с просьбой о признании их занятыми в экономике в связи с трудоустройством. Среди заявителей — граждане, работающие в Российской Федерации, мать, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка, гражданин, желающий производить продукцию на земельном участке, — сообщили в комиссии. — Изучив представленные документы, комиссия удовлетворила все заявления и признала этих граждан занятыми в экономике».

В Волковыске также в базу попали белоруски с детьми до 7 лет, а также те, кто официально работает в Беларуси и России. На одном из последних заседаний «тунеядской» комиссии этих людей исключили из списка «иждивенцев».

Белорусок, которые воспитывают ребенка до семи лет или у которых трое и больше несовершеннолетних детей, не должны включать в эту базу. Исключение — те, кто находился за пределами страны больше 30 дней в течение одного квартала (но если это был выезд за границу на лечение или оздоровление, то в «тунеядцы» не включают). Похожее требование есть и для тех, кто занимается растениеводством или животноводством на своем земельном участке: такое занятие освобождало от «тунеядства» (но участок этот должен находиться за чертой столицы и областных городов), но такие люди не могут отсутствовать в Беларуси суммарно больше 30 дней в течение одного квартала.

Как ранее сообщалось, некоторые «тунеядские» комиссии проводят свои заседания в РОВД. Доходит и до того, что такие комиссии вместе с милицией обходят с «рейдами» квартиры «иждивенцев».

Ранее милиция предлагала вернуть статью за тунеядство, как во времена СССР. Такую идею озвучивали в УВД Гродненского облисполкома.

Напомним, 21 января этого года Александр Лукашенко заявил, что нужно активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. А в ноябре 2024-го диктатор сказал, что в Беларуси не должно быть «бомжей и тунеядцев».

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