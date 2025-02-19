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Трамп потребовал провести президентские выборы в Украине

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  • 19.02.2025, 9:28
  • 4,282
Трамп потребовал провести президентские выборы в Украине
Фото: УП

При этом политик подчеркнул, что озвучивает не «российское желание».

В Украине необходимо провести выборы президента, чтобы власти страны могли вести мирные переговоры, поскольку у действующего главы государства Владимира Зеленского «низкий рейтинг одобрения», заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы имеем дело с ситуацией, когда в Украине не было выборов. Где военное положение. Где лидер, мне жаль это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%. <…> Я бы сказал, что когда они хотят получить место за столом [переговоров], разве народ Украины не должен сказать, что у нас давно не было выборов», — сказал Трамп. При этом он подчеркнул, что требование провести президентские выборы в Украине — это не «российское желание». «Это то, что исходит от меня и многих других стран», — отметил американский президент.

Отметим, что совершенно неясно, откуда Трамп взял такие цифры рейтинга, поскольку согласно украинским опросам данные совершенно другие.

Например, согласно опросу КМИС, в декабре 2024 года президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 52% украинцев, а не доверяли - 39%. Остальные 9% ответили, что не могут определиться со своим отношением.

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