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«Путина нужно заключить в тюрьму, а лучше казнить»

  • 19.02.2025, 9:53
  • 2,388
«Путина нужно заключить в тюрьму, а лучше казнить»
Роджер Уикер

Сенатор-республиканец выступил в поддержку Украины и ЕС.

Конгрессмен и журналист CNN Ману Раджу пообщался с председателем комитета Сената по вооруженным силам Роджером Уикером. Тот прямо заявил, что Путину доверять нельзя.

«Путин — военный преступник, место которого в тюрьме», — заявил республиканец в интервью Раджу.

На вопрос, хочет ли Путин мира, Уикер ответил, что Кремль будет идти на любые шаги, чтобы извлечь для себя выгоду. «Наоборот, Путин нарушил все существующие нормы международного права, и его место в тюрьме. А еще лучше, если его казнят», — добавил сенатор.

Также Уикер не согласен с заявлением Пита Хегсета о том, что Украине нет места в НАТО. Он считает это высказывание главы Пентагона ошибочным, хотя при этом у него с Хегсетом сохраняются нормальные деловые отношения.

Республиканец также выступает за то, чтобы Украина участвовала в переговорах с РФ и США. Уикер пока не понимает, почему Вашингтон все еще не пригласил ЕС и Украину к переговорам, но допускает, что у Трампа может быть какой-то план.

«Я думаю, что лучший способ избежать европейской войны, которая в конечном итоге заставит нас вмешаться, — это обеспечить соблюдение и защиту верховенства закона, которое действует в Европе уже 70 лет. Вот почему у нас есть НАТО. Вот почему существует Европейский союз», — заявил Уикер.

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