Ученые нашли белок, который подарил человеку речь 19.02.2025, 14:09

Его не обнаружили ни у неандертальцев, ни у денисовцев.

Происхождение человеческого языка до сих пор остается одной из самых больших загадок науки. Несмотря на то, что наши ближайшие родственники, неандертальцы, вероятно, обладали анатомическими возможностями для речи, только Homo sapiens развили сложные языковые навыки, пишет New Voice.

Исследователи из Рокфеллеровского университета, вероятно, приблизились к разгадке этой тайны, обнаружив уникальный вариант белка NOVA1, который встречается только у людей. Этот белок, играющий ключевую роль в развитии нервной системы, может оказаться тем самым «языковым геном», который отличает нас от других видов.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications, ученые ввели «человеческий» вариант NOVA1 мышам. Это привело к изменениям в их вокализации, что свидетельствует о влиянии белка на формирование речи.

Интересно отметить, что данный вариант NOVA1 не был обнаружен ни у неандертальцев, ни у денисовцев — архаичных людей, с которыми скрещивались наши предки. Это еще раз подчеркивает уникальность этого белка для Homo sapiens.

«Этот ген является частью масштабного эволюционного изменения у ранних современных людей и намекает на потенциальное древнее происхождение разговорного языка», — говорит Роберт Дарнелл, глава Лаборатории молекулярной нейроонкологии Рокфеллеровского университета.

Конечно, NOVA1 — это, вероятно, лишь один из многих генетических факторов, которые способствовали развитию человеческого языка. Однако, его открытие — это важный шаг на пути к пониманию того, как именно возникла наша способность к речи.

Дальнейшие исследования NOVA1 могут пролить свет на причины нарушений речи и развития, а также помочь в разработке новых методов лечения. Возможно, в будущем, благодаря этому открытию, мы сможем не только лучше понимать, как работает наш мозг во время голосовой коммуникации, но и помогать людям, которые испытывают трудности с речью.

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